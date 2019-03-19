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У Росії перерахували розгорнуте у Криму озброєння

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Росія розгорнула на території незаконно анексованого Криму зенітно-ракетні комплекси С-300 і С-400, "Бук-М2", "Панцир-С1". Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу комітету Ради Федерації РФ з оборони та безпеки, передає УНН.

У Росії перерахували розгорнуте у Криму озброєння

"У Криму розгорнуті зенітно-ракетні комплекси С-300 і С-400, "Бук-М2", "Панцир-С1". Системи ПРО і ППО здатні надійно прикривати атаки з повітря, також тут розташований протикорабельний береговий ракетний комплекс "Бастіон", оснащений суперсучасною зброєю. Інформація про те, що РФ розмістила на півострові дальні бомбардувальники Ту-22М3 і розгорнула комплекси "Іскандер-М", була поширена помилково", - повідомили у прес-службі.

Відзначимо, раніше низка ЗМІ повідомила про те, що Росія розмістила у Криму бомбардувальники ТУ-22М3 і ракетні комплекси "Іскандер-М". Таку інформацію спростував і голова комітету держдуми РФ з оборони генерал-полковник Володимир Шаманов.

Він також заявив, що за останні два роки РФ розгорнула в окупованому Криму чотири дивізіони зенітних ракетних систем С-400 "Тріуфм". Поряд з зенітними ракетними системами С-400 на чергування заступають зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир", додав він.

Як повідомляв УНН, у США заявили, що мілітаризація кримського півострова окупаційною владою Кремля призведе до ще більшої ізоляції Росії у міжнародному співтоваристві.

Нагадаємо, за словами очільника МЗС Павла Клімкіна, до мілітаризації Криму приєднаються до 50 тисяч російського персоналу.

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