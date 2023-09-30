Оккупанты более 20 раз ударили по Донецкой области: применили "Искандер" и С-300

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Киев • УНН

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КИЕВ. 30 сентября. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области. Из-за артиллерийского удара в Дружбе ранен гражданский человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Национальной полиции Украины.

Детали

«В течение суток полиция зафиксировала 22 удара по гражданскому населению. Российские войска применяли авиацию, ОТРК «Искандер», ЗРК «С-300», РСЗО «Град», артиллерию, танки», - говорится в сообщении.

Сообщается, что атакам подверглись города Авдеевка, Константиновка, Торецк, пгт Петровка, Щербиновка, села Доброполье, Дружба, Елизаветовка, Предтечино, Успеновка.

«Повреждено 20 гражданских объектов - 12 жилых домов, коммунальное предприятие, цех, складские помещения, водопровод, автомобили. Вследствие артиллерийского удара в селе Дружба ранен гражданский человек», - отмечается в сообщении.

В полиции отмечают, что по Константиновке россия ударила двумя ракетами С-300. Разрушены складские помещения, цех, здание водоканала, водопровод, частный дом. Из артиллерии россияне били по Щербиновке - повредили 5 частных домов, автомобили.

«Кроме того, сегодня после полуночи россияне попали двумя ракетами по Краматорску. Повреждено более 30 автомобилей на стоянке, общежитие», - информирует полиция.

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

В ночь на 30 сентября войска рф нанесли 2 ракетных удара по Краматорску.

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