Окупанти понад 20 разів вдарили по Донеччині: застосували "Іскандер" та С-300
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Російські окупанти протягом минулої доби обстріляли 10 населених пунктів Донецької області. Через артилерійський удар в Дружбі поранено цивільну особу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Національної поліції України.
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«Протягом доби поліція зафіксувала 22 удари по цивільному населенню. Російські війська застосовували авіацію, ОТРК «Іскандер», ЗРК «С-300», РСЗВ «Град», артилерію, танки», - ідеться в повідомленні.
Повідомляється, що атак зазнали міста Авдіївка, Костянтинівка, Торецьк, смт Петрівка, Щербинівка, села Добропілля, Дружба, Єлизаветівка, Предтечине, Успенівка.
«Пошкоджено 20 цивільних об’єктів - 12 житлових будинків, комунальне підприємство, цех, складські приміщення, водопровід, автомобілі. Внаслідок артилерійського удару в селі Дружба поранено цивільну особу», - зазначається в повідомленні.
У поліції зазначають, що по Костянтинівці росія вдарила двома ракетами С-300. Зруйновано складські приміщення, цех, будівлю водоканалу, водопровід, приватний будинок. З артилерії росіяни гатили по Щербинівці - пошкодили 5 приватних осель, автомобілі.
«Крім того, сьогодні після опівночі росіяни поцілили двома ракетами по Краматорську. Пошкоджено понад 30 автомобілів на стоянці, гуртожиток», - інформує поліція.
Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Доповнення
В ніч на 30 вересня війська рф завдали 2 ракетні удари по Краматорську.