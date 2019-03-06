Оккупанты пока прекратили угрожать запретить ПЦУ в ОРДО – архиепископ

"Угроз от оккупантов пока нет. Через СМИ мы подняли такую бурю, чтобы защитить своих верных, свое духовенство. Они, наверное, сделали шаг назад. Но, откровенно говоря, я им не верю. Их вся деятельность возложена на лжи, о чем можно говорить", - сообщил архиепископ.

Он отметил, что международные организации таки влияют на оккупантов и их поступки о запрете ПЦУ на оккупированной Донецкой области, однако, по его убеждению, это временно. По его словам, прихожане боятся так называемой "власти" и не будут выступать в защиту священников ПЦУ.

"То, что на них (на оккупантов - ред.) давили и давят представители мониторинговых миссий, это дает на время сделать правильный вывод и сделать на предупреждение пару шагов вперед. Но понятно, что наших священников там очень мало и рассчитывать на то, что поднимутся люди местные и скажут той власти, чтобы прекратили давление и гонения на нашу церковь и духовенство, то, конечно, они не будут этого делать, потому что боятся за себя и свои семьи", - добавил он.

К слову, на оккупированной части Донецкой области в 36 приходах ПЦУ служат три священника и два диакона.

Напомним, на временно оккупированной территории Донецкой области с 1 марта оккупанты планировали полностью запретить деятельность общин и священнослужителей Православной церкви Украины.

Как сообщал УНН, архиепископ Черниговский и Нежинский Православной Церкви Украины Евстратий (Зоря) заявлял, что только международные организации могут повлиять на запрет деятельности ПЦУ на оккупированных территориях Донецкой области.