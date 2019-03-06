Окупанти поки припинили погрожувати заборонити ПЦУ в ОРДО – архієпископ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Наразі окупанти припинили погрожувати священикам Православної церкви України щодо заборони діяльності ПЦУ на території тимчасово окупованої території Донецької області. Про це у коментарі журналіста УНН розповів архієпископ Донецький і Маріупольський Сергій.
"Погроз від окупантів наразі немає. Через ЗМІ ми підняли таку бурю, щоб захистити своїх вірних, своє духовенство. Вони, напевно, зробили крок назад. Але, відверто кажучи, я їм не вірю. Їхня вся діяльність покладена на брехні, про що можна казати", - повідомив архієпископ.
Він зазначив, що міжнародні організації таки впливають на окупантів та їхні вчинки щодо заборони ПЦУ на окупованій Донеччині, однак, на його переконання, це тимчасово. За його словами, парафіяни бояться так званої "влади" і не виступатимуть на захист священиків ПЦУ.
"Те, що на них (на окупантів - ред.) тиснули і тиснуть представники моніторингових місій, це дає на якийсь час зробити правильний висновок і зробити на упередження пару кроків вперед. Але зрозуміло, що наших священиків там дуже мало і розраховувати на те, що піднімуться люди місцеві і скажуть тій владі, щоб припинили тиск і гоніння на нашу церкву та духовенство, то, звичайно, вони не будуть цього робити, бо бояться за себе і свої сім’ї", - додав він.
До слова, на окупованій частині Донеччини у 36 парафіях ПЦУ служать три священика і два диякони.
Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Донеччини з 1 березня окупанти планували повністю заборонити діяльність громад і священнослужителів Православної церкви України.
Як повідомляв УНН, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Православної Церкви України Євстратій (Зоря) заявляв, що тільки міжнародні організації можуть вплинути на заборону діяльності ПЦУ на окупованих територіях Донеччини.