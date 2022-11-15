Оккупанты начинают уничтожать последний мурал в центре Мариуполя - советник мэра

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"После уничтожения мурала “Милана”, оккупанты начинают уничтожать последний мурал в районе площади Свободы. Мурал, посвященный вынужденным переселенцам и их теплой встрече в Мариуполе в течение 8 лет войны. Кроме уничтожения оккупанты не несут ничего", - отметил Андрющенко.

Детали

Относительно голубей на площади Свободы в Мариуполе, по словам мэра, обнаружились интересные подробности.

"Напомню, оккупанты затянули фольгой украинский орнамент на крыльях и перекрасили. Почему? Потому что решили, что это не орнамент, а повреждение от обстрелов. Невежество варваров от россии даже не удивляет. Хотя, если бы они были в курсе значения орнаментов, то уничтожили бы вместе с голубями", - отметил Андрющенко.

Дополнение

Оккупанты полностью уничтожили мурал "Милана" в Мариуполе.