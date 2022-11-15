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Окупанти починають знищувати останній мурал у центрі Маріуполя - радник мера

Окупанти починають знищувати останній мурал у центрі Маріуполя - радник мера

Київ • УНН

 • 349915 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Російські окупанти починають знищувати останній мурал у районі центральної площі у Маріуполі Донецької області. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Після знищення муралу “Мілана”, окупанти починають знищувати останній мурал в районі площі Свободи. Мурал, присвячений вимушеним переселенцям та їх теплої зустрічі в Маріуполі протягом 8 років війни. Окрім нищення окупанти не несуть нічого", - зазначив Андрющенко.

Деталі

Щодо голубів на площі Свободи у Маріуполі, зі слів радника мера, виявилися цікаві подробиці.

"Нагадаю, окупанти затягнули фольгою український орнамент на крилах та перефарбували. Чому? Тому, що вирішіли, що то не орнамент, а пошкодження від обстрілів. Невігластво варварів від росії навіть не дивує. Хоча, якби вони були в курсі значення орнаментів, то знищили б разом з голубами", - зазначив Андрющенко.

Доповнення

Окупанти повністю знищили мурал "Мілана" у Маріуполі.

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