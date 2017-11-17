Оккупанты начали строить заграждение на административной границе с Крымом

Сообщается, что заграждение будет иметь протяженность почти 50 км, высота составит 2,1 м, погружение в грунт — 0,3 м.

"Обустройство границы объяснили необходимостью обеспечить безопасность крымчан и туристов. Работы планируется завершить весной 2018 года", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия планирует до конца 2017 года оградить территорию оккупированного Крыма от материковой части Украины "стеной".

Как сообщал УНН, Украина не будет торговать своими гражданами, территорией, суверенитетом, честью и достоинством. Так отреагировала в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на сказанное президентом Чехии Милош Земан в ПАСЕ по возможности договоренности между Украиной и РФ о компенсации за Крым.