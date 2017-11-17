Оккупанты начали строить заграждение на административной границе с Крымом
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Оккупационные власти Крыма начали строить инженерное заградительное сооружение на административной границе АР Крым, передает УНН, со ссылкой на РИА "Новости".
Сообщается, что заграждение будет иметь протяженность почти 50 км, высота составит 2,1 м, погружение в грунт — 0,3 м.
"Обустройство границы объяснили необходимостью обеспечить безопасность крымчан и туристов. Работы планируется завершить весной 2018 года", - говорится в сообщении.
Напомним, Россия планирует до конца 2017 года оградить территорию оккупированного Крыма от материковой части Украины "стеной".
Как сообщал УНН, Украина не будет торговать своими гражданами, территорией, суверенитетом, честью и достоинством. Так отреагировала в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на сказанное президентом Чехии Милош Земан в ПАСЕ по возможности договоренности между Украиной и РФ о компенсации за Крым.