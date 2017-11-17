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Окупанти почали будувати загородження на адміністративному кордоні з Кримом

Окупанти почали будувати загородження на адміністративному кордоні з Кримом

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Окупаційна влада Криму почала будувати інженерні загороджувальні споруди на адміністративному кордоні АР Крим, передає УНН з посиланням на РІА "Новини".

Повідомляється, що загородження матиме протяжність майже 50 км, висота складе 2,1 м, занурення в грунт - 0,3 м.

"Облаштування кордону пояснили необхідністю забезпечити безпеку кримчан і туристів. Роботи планується завершити навесні 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія планує до кінця 2017 року огородити територію окупованого Криму від материкової частини України "стіною".

Як повідомляв УНН, Україна не буде торгувати своїми громадянами, територією, суверенітетом, честю і гідністю. Так відреагувала в Facebook перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на сказане президентом Чехії Мілош Земан в ПАРЄ по можливості домовленості між Україною і РФ про компенсацію за Крим.

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