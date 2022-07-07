Оккупанты планируют штурм в двух направлениях. Хотят окружить украинские подразделения – Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Российские оккупанты планируют наступательные действия на Запорожском и Новопавловском направлениях, с целью окружения украинских подразделений. Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает УНН.
Цитата
“На Запорожском и Новопавловском направлениях не исключается проведение противником наступательных действий в направлении Запорожья или совершение обхода в направлении Большая Новоселовка – Покровское, очевидно, с целью окружения наших подразделений”, – заявил Маляр.
Детали
Она добавила, что не исключается, что в целях окружения подразделения российских оккупационных войск на указанном направлении усиливаются, по меньшей мере пятью батальонно-тактическими группами.
Кроме того, на Криворожском и Николаевском направлениях противник будет пытаться удержать захваченные территории правобережной части Херсонской области и будет проводить диверсионно-разведывательные действия на побережье Одесской и Николаевской областей.
Дополнение
Как писал УНН, россия усиливает силы на Криворожском направлении, зафиксировано перемещение двух батальонно-тактических групп воздушно-десантных войск из Бахмутского направления.