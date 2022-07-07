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Окупанти планують штурм на двох напрямках. Хочуть оточити українські підрозділи – Міноборони

Окупанти планують штурм на двох напрямках. Хочуть оточити українські підрозділи – Міноборони

Київ • УНН

 • 212493 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Російські окупанти планують наступальні дії на Запорізькому та Новопавлівському напрямках, з метою оточення українських підрозділів. Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає УНН.

Цитата

“На Запорізькому та Новопавлівському напрямках не виключається проведення противником наступальних дій у напрямку Запоріжжя або здійснення обходу у напрямку Велика Новосілівка – Покровське, очевидно, з метою оточення наших підрозділів”, – заявил Маляр.

Деталі

Вона додала, що не виключається, що з метою оточення, підрозділи російських окупаційних військ на зазначеному напрямку посилюються, щонайменше п’ятьма батальйонно-тактичними групами.

Окрім того, на Криворізькому та Миколаївському напрямках противник намагатиметься утримати захоплені території правобережної частини Херсонської області, та проводитиме диверсійно-розвідувальні дії на узбережжі Одеської та Миколаївської областей.

Доповнення

Як писав УНН, росія посилює сили на Криворізькому напрямку, зафіксовано переміщення двох батальйонно-тактичних груп повітряно-десантних військ із Бахмутського напрямку.

Українські Національні Новини

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