Окупанти підсилюються на Криворізькому напрямку: зафіксовано переміщення двох батальйонно-тактичних груп
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. росія посилює сили на Криворізькому напрямку, зафіксовано переміщення двох батальйонно-тактичних груп повітряно-десантних військ із Бахмутського напрямку. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, передає УНН.
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“На Криворізькому напрямку окупанти посилюють свої війська за рахунок переміщення до двох батальйонно-тактичних груп повітряно-десантних військ із Бахмутського напрямку", - наголосив Мотузяник.
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Він також додав, що на Південнобузькому та Таврійському напрямках на обороні та утриманні раніше зайнятих позицій зосереджені угруповання російських окупаційних військ зі складу 8-ї, 49-ї армій берегових військ чорноморського флоту і мобрезерву 1-го армійського корпусу.
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Збройні сили України зупинили штурм та відкинули російських окупантів на Краматорському, Бахмутському та Харківському напрямках.