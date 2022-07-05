Окупанти підсилюються на Криворізькому напрямку: зафіксовано переміщення двох батальйонно-тактичних груп

Цитата

“На Криворізькому напрямку окупанти посилюють свої війська за рахунок переміщення до двох батальйонно-тактичних груп повітряно-десантних військ із Бахмутського напрямку", - наголосив Мотузяник.

Деталі

Він також додав, що на Південнобузькому та Таврійському напрямках на обороні та утриманні раніше зайнятих позицій зосереджені угруповання російських окупаційних військ зі складу 8-ї, 49-ї армій берегових військ чорноморського флоту і мобрезерву 1-го армійського корпусу.

Доповнення

Збройні сили України зупинили штурм та відкинули російських окупантів на Краматорському, Бахмутському та Харківському напрямках.