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Оккупанты усиливаются на Криворожском направлении: зафиксировано перемещение двух батальонно-тактических групп

Киев • УНН

 • 102249 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. россия усиливает силы на Криворожском направлении, зафиксировано перемещение двух батальонно-тактических групп воздушно-десантных войск из Бахмутского направления. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, передает УНН.

Цитата

“На Криворожском направлении оккупанты усиливают свои войска за счет перемещения до двух батальонно-тактических групп воздушно-десантных войск из Бахмутского направления", - подчеркнул Мотузяник.

Детали

Он также добавил, что на Южнобужском и Таврическом направлениях на обороне и удержании ранее занятых позиций сосредоточены группировки российских оккупационных войск из состава 8-й, 49-й армий береговых войск черноморского флота и мобрезерва 1-го армейского корпуса.

Дополнение

Вооруженные силы Украины остановили штурм и отвергли российских оккупантов на Краматорском, Бахмутском и Харьковском направлениях.

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