Оккупанты усиливаются на Криворожском направлении: зафиксировано перемещение двух батальонно-тактических групп
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. россия усиливает силы на Криворожском направлении, зафиксировано перемещение двух батальонно-тактических групп воздушно-десантных войск из Бахмутского направления. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, передает УНН.
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“На Криворожском направлении оккупанты усиливают свои войска за счет перемещения до двух батальонно-тактических групп воздушно-десантных войск из Бахмутского направления", - подчеркнул Мотузяник.
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Он также добавил, что на Южнобужском и Таврическом направлениях на обороне и удержании ранее занятых позиций сосредоточены группировки российских оккупационных войск из состава 8-й, 49-й армий береговых войск черноморского флота и мобрезерва 1-го армейского корпуса.
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Вооруженные силы Украины остановили штурм и отвергли российских оккупантов на Краматорском, Бахмутском и Харьковском направлениях.