Українські захисники відкинули окупантів на трьох напрямках – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Збройні сили України зупинили штурм та відкинули російських окупантів на Краматорському, Бахмутському та Харківському напрямках. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, передає УНН.
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На Краматорському напрямку Збройні сили України відбили штурм противника, який намагався оволодіти Білогорівкою. Ворога було відкинуто на південно-східну околицю цього населеного пункту, в район промзони.
“Намагаючись витіснити наші підрозділи з цих районів, російські окупанти застосовували озброєння танків, ствольну артилерію поблизу селища Верхньокам’янське. Також завдали авіаційного удару з використанням К-52 неподалік Тетянівки”, – повідомив речник.
На Бахмутському напрямку українські війська стримали наступ противника в районі Миронівки і Вуглегірської ТЕС. Зазнавши втрат, ворог відійшов. У подальшому окупанти вели розвідку боєм в напрямку Василівки і Берестового.
Також рашисти вели артилерійський вогонь в бік українських позицій поблизу селища Вершина. В районі цього населеного пункту також зафіксовано ворожий авіаційний удар з використанням пари МІ-24.
На Харківському напрямку ворожі підрозділи шостої армії західно-військового округу берегових військ балтійського флоту зосеределися на утриманні раніше захоплених позицій і наступальних дій не ведуть.
У напрямку населеного пункту Козача Лопань і Соснівка українські воїни відбили штурмові дії противника і змусили його відійти.
“Аби порушити логістичне забезпечення підрозділів наших військ, в районі селища Циркуни окупанти здійснили дистанційне мінування місцевості і завдали авіаційного удару з гелікоптерів КА-52 в районі селища Петрівка”, – додав Мотузяник.
Доповнення
Як писав УНН, українські військові вдарили по казармі рашистів у тимчасово окупованій Ясинуватій на Донеччині.