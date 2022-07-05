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Українські захисники відкинули окупантів на трьох напрямках – Міноборони

Українські захисники відкинули окупантів на трьох напрямках – Міноборони

Київ • УНН

 • 145050 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Збройні сили України зупинили штурм та відкинули російських окупантів на Краматорському, Бахмутському та Харківському напрямках. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, передає УНН.

Деталі

На Краматорському напрямку Збройні сили України відбили штурм противника, який намагався оволодіти Білогорівкою. Ворога було відкинуто на південно-східну околицю цього населеного пункту, в район промзони.

“Намагаючись витіснити наші підрозділи з цих районів, російські окупанти застосовували озброєння танків, ствольну артилерію поблизу селища Верхньокам’янське. Також завдали авіаційного удару з використанням К-52 неподалік Тетянівки”, – повідомив речник.

На Бахмутському напрямку українські війська стримали наступ противника в районі Миронівки і Вуглегірської ТЕС. Зазнавши втрат, ворог відійшов. У подальшому окупанти вели розвідку боєм в напрямку Василівки і Берестового.

Також рашисти вели артилерійський вогонь в бік українських позицій поблизу селища Вершина. В районі цього населеного пункту також зафіксовано ворожий авіаційний удар з використанням пари МІ-24.

На Харківському напрямку ворожі підрозділи шостої армії західно-військового округу берегових військ балтійського флоту зосеределися на утриманні раніше захоплених позицій і наступальних дій не ведуть.

У напрямку населеного пункту Козача Лопань і Соснівка українські воїни відбили штурмові дії противника і змусили його відійти.

“Аби порушити логістичне забезпечення підрозділів наших військ, в районі селища Циркуни окупанти здійснили дистанційне мінування місцевості і завдали авіаційного удару з гелікоптерів КА-52 в районі селища Петрівка”, – додав Мотузяник.

Доповнення

Як писав УНН, українські військові вдарили по казармі рашистів у тимчасово окупованій Ясинуватій на Донеччині.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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