Украинские защитники отбросили оккупантов на трех направлениях – Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Вооруженные силы Украины остановили штурм и отбросили российских оккупантов на Краматорском, Бахмутском и Харьковском направлениях. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, передает УНН.
Детали
На Краматорском направлении Вооруженные силы Украины отбили штурм противника, пытавшегося овладеть Белогоровкой. Враг был отброшен на юго-восточную окраину этого населенного пункта, в район промзоны.
“Пытаясь вытеснить наши подразделения из этих районов, российские оккупанты применяли вооружение танков, ствольную артиллерию вблизи поселка Верхнекамянское. Также нанесли авиационный удар с использованием К-52 неподалеку Татьяновки”, – сообщил спикер.
На Бахмутском направлении украинские войска сдержали наступление противника в районе Мироновки и Углегорской ТЭС. Понеся потери, враг отошел. В дальнейшем оккупанты вели разведку боем в направлении Васильевки и Берестового.
Также рашисты вели артиллерийский огонь в сторону украинских позиций вблизи поселка Вершина. В районе этого населенного пункта также зафиксирован вражеский авиационный удар с использованием пары МИ-24.
На Харьковском направлении вражеские подразделения шестой армии западно-военного округа береговых войск балтийского флота сосредоточились на удержании ранее захваченных позиций и наступательных действий не ведут.
В направлении населенного пункта Казачья Лопань и Сосновка украинские воины отбили штурмовые действия противника и заставили его отойти.
“Чтобы нарушить логистическое обеспечение подразделений наших войск, в районе поселка Циркуны оккупанты совершили дистанционное минирование местности и нанесли авиационный удар с вертолетов КА-52 в районе поселка Петровка”, – добавил.
Дополнение
Как писал УНН, украинские военные ударили по казарме рашистов во временно оккупированной Ясиноватой Донецкой области.