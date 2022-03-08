Оккупанты планируют перебросить тысячу "вагнеровцев" в направлении Киева для усиления группировки войск
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Российские оккупанты планируют перебросить до тысячи боевиков в направлении Киева из состава частной военной компании “Лига” (бывшая ЧВК “Вагнер”) для усиления группировки войск. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.
Детали
Кроме этого, по имеющейся информации, с целью восполнения потерь, противник осуществляет скрытую мобилизацию под видом учебных сборов. Также, с целью прекращения оттока личного состава, военным руководством ВС РФ принято решение о запрете расторжения контрактов на прохождение военной службы.
В частности, на восточном направлении группировка Объединенных сил ведет оборонительную операцию в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционного района. Продолжается круговая оборона Мариуполя.
На Северном и Западном направлениях продолжается ведение оборонительной операции в Полесском, Волынском и Северском операционных районах.
Группировка сил и средств обороны города Киева продолжает отражение наступления и сдерживания противника, осуществляет его поражение и устойчивое удержание оборонительных рубежей вокруг города.
Определенными силами Вооруженные Силы Украины продолжают оборону Чернигова.
На Юге осуществляют прикрытие морского побережья, ведется оборона Николаева и близлежащих населенных пунктов.
На других направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны.
Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие объектов критической инфраструктуры Украины и группировок войск.
В нарушение требований Международного гуманитарного права оккупанты продолжают удерживать гражданское население в качестве заложников, повреждают гражданские дома, грабят местных жителей, совершают диверсии на объектах гражданской инфраструктуры, размещают вооружение и военную технику в густонаселенных кварталах населенных пунктов, похищают автомобильную технику и ведут боевые действия в гражданской одежде.
По состоянию на это время противник значительно снизил темпы продвижения, его личный состав деморализован.
Добавим
Как заявил Президент Украины Владимир Зеленский, если оккупантам удастся зайти в крупные города Украины, им не удастся их захватить, поскольку россияне столкнутся с народным сопротивлением и народной войной.