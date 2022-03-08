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Оккупанты планируют перебросить тысячу "вагнеровцев" в направлении Киева для усиления группировки войск

Оккупанты планируют перебросить тысячу "вагнеровцев" в направлении Киева для усиления группировки войск

Киев • УНН

 • 112090 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Российские оккупанты планируют перебросить до тысячи боевиков в направлении Киева из состава частной военной компании “Лига” (бывшая ЧВК “Вагнер”) для усиления группировки войск. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.

Детали

Кроме этого, по имеющейся информации, с целью восполнения потерь, противник осуществляет скрытую мобилизацию под видом учебных сборов. Также, с целью прекращения оттока личного состава, военным руководством ВС РФ принято решение о запрете расторжения контрактов на прохождение военной службы.

В частности, на восточном направлении группировка Объединенных сил ведет оборонительную операцию в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционного района. Продолжается круговая оборона Мариуполя.

На Северном и Западном направлениях продолжается ведение оборонительной операции в Полесском, Волынском и Северском операционных районах.

Группировка сил и средств обороны города Киева продолжает отражение наступления и сдерживания противника, осуществляет его поражение и устойчивое удержание оборонительных рубежей вокруг города.

Определенными силами Вооруженные Силы Украины продолжают оборону Чернигова.

На Юге осуществляют прикрытие морского побережья, ведется оборона Николаева и близлежащих населенных пунктов.

На других направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие объектов критической инфраструктуры Украины и группировок войск.

В нарушение требований Международного гуманитарного права оккупанты продолжают удерживать гражданское население в качестве заложников, повреждают гражданские дома, грабят местных жителей, совершают диверсии на объектах гражданской инфраструктуры, размещают вооружение и военную технику в густонаселенных кварталах населенных пунктов, похищают автомобильную технику и ведут боевые действия в гражданской одежде.

По состоянию на это время противник значительно снизил темпы продвижения, его личный состав деморализован.

Добавим

Как заявил Президент Украины Владимир Зеленский, если оккупантам удастся зайти в крупные города Украины, им не удастся их захватить, поскольку россияне столкнутся с народным сопротивлением и народной войной.

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