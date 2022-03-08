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Якщо окупанти зайдуть у великі міста, вони зіштовхнуться з народним опором - Зеленський

Якщо окупанти зайдуть у великі міста, вони зіштовхнуться з народним опором - Зеленський

Київ • УНН

 • 106430 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Якщо окупантам вдасться зайти у великі міста України, їм не вдасться їх захопити, оскільки росіяни зіштовхнуться з народним опором та народною війною. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю АВС, пише УНН.

Цитата

“Питання як довго ми зможемо стояти? Багато речей залежить не тільки від нас. Ми будемо стояти, і навіть якщо вони зайдуть в наші великі міста, вони зіштовхнуться з народним опором, з народною війною і ніхто не віддасть нашу незалежність”, - заявив голова держави.

Деталі

Зеленський наголосив, що українці готові протистояти росіянам протягом всього свого життя. Навіть в тих містах, де є російські окупанти, вони отримали неабияку відсіч від цивільного населення, яке не мало жодної зброї.

“Така сміливість, це щось небачене, а російські військові не мають такої сміливості. Проблема в тому, що на одного українського солдата в нас 10 російських солдатів, а на один український танк, в нас 50 російських танків, але ми їх знищуємо, і ця прірва скорочується”, - додав Президент.

Додамо

На Харківщині окупанти висадили 120 десантників, частину з них одразу розгромили, решта - втекли на територію РФ.

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