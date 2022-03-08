На Харківщині окупанти висадили 120 десантників, частину розгромили, решта - втекли в РФ - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. На Харківщині окупанти висадили 120 десантників, частину з них одразу розгромили, решта - втекли на територію РФ. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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"Ворогу не вдалося реалізувати заплановане й у Вовчанському районі. Російський противник на 3 гелікоптерах висадив десантно-штурмову групу. 120 осіб хотіли рухатися на місто Харків. Але наші тероборонівці та підрозділи сухопутних військ ЗСУ знищили більшу частину десанту прямо на місці. Решта - втекла на територію Білгородської області Російської Федерації", - повідломив Синєгубов.
Деталі
Зі слів голови ОДА, Збройні Сили України міцно тримають оборону Харкова. "Російський ворог не робить навіть спроб активного наступу, окрім окремих обстрілів окраїн міста", - вказав Синєгубов.
"Як інформує Штаб оборони Харкова, сухопутна частина міста повністю контролюється Збройними Силами України. Групувань регулярних ворожих військ в місті немає, диверсійно-розвідувальних груп також немає. Окремих диверсантів швидко виявляємо та ліквідовуємо. Як от сьогодні о 7 ранку затримали жінку-розвідницю, яка збирала дані про військові об’єкти", - додав він.
Доповнення
У Миколаєві, Сумах, Чернігові, Харкові та Охтирці українські військові не дають просуватися вперед російським окупантам, про що повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.