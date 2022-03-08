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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 657 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У Миколаєві, Сумах, Чернігові, Харкові та Охтирці українські військові не дають просуватися ворогу – Арестович

У Миколаєві, Сумах, Чернігові, Харкові та Охтирці українські військові не дають просуватися ворогу – Арестович

Київ • УНН

 • 99135 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. У Миколаєві, Сумах, Чернігові, Харкові та Охтирці українські військові не дають просуватися вперед російським окупантам. Про це заявив на брифінгу радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, пише УНН.

Цитата

"Збройні сили України та інші сили оборони продовжують оборонну операцію по утриманню противника на наступних оперативних напрямках: Київ, Суми, Чернігів, Харків, Миколаїв, Запоріжжя", - сказав Арестович.

Деталі

За словами Арестовича, ворог намагається просуватися в цих напрямках, але зазнає втрат та ударів ракетних, артилерійських військ й авіації ЗСУ.

"Героїчно тримається Миколаїв, Суми, Чернігів, Харків, Охтирка. ( Військові - ред.) завдають втрат ворогу й не дають просуватися вперед. Темпи просування ворога суттєва уповільнилися й зараз на окремих напрямках де вони наступали, практично зупинено, а ті сили, які продовжують рухатись малими силами, проводять попередню розвідку й не становлять суттєвої загрози в тих містах, в яких вони зазначають у своїх інформаційних повідомленнях", - розповів Арестович.

Доповнення

Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що російські окупанти продовжують наступальну операцію, але темп просування їхніх військ значно уповільнився.

Українські Національні Новини

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