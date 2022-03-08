У Миколаєві, Сумах, Чернігові, Харкові та Охтирці українські військові не дають просуватися ворогу – Арестович
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У Миколаєві, Сумах, Чернігові, Харкові та Охтирці українські військові не дають просуватися вперед російським окупантам. Про це заявив на брифінгу радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, пише УНН.
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"Збройні сили України та інші сили оборони продовжують оборонну операцію по утриманню противника на наступних оперативних напрямках: Київ, Суми, Чернігів, Харків, Миколаїв, Запоріжжя", - сказав Арестович.
Деталі
За словами Арестовича, ворог намагається просуватися в цих напрямках, але зазнає втрат та ударів ракетних, артилерійських військ й авіації ЗСУ.
"Героїчно тримається Миколаїв, Суми, Чернігів, Харків, Охтирка. ( Військові - ред.) завдають втрат ворогу й не дають просуватися вперед. Темпи просування ворога суттєва уповільнилися й зараз на окремих напрямках де вони наступали, практично зупинено, а ті сили, які продовжують рухатись малими силами, проводять попередню розвідку й не становлять суттєвої загрози в тих містах, в яких вони зазначають у своїх інформаційних повідомленнях", - розповів Арестович.
Доповнення
Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що російські окупанти продовжують наступальну операцію, але темп просування їхніх військ значно уповільнився.