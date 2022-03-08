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В Николаеве, Сумах, Чернигове, Харькове и Ахтырке украинские военные не дают продвигаться врагу – Арестович

Киев • УНН

 • 99131 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. В Николаеве, Сумах, Чернигове, Харькове и Ахтырке украинские военные не дают продвигаться вперед российским оккупантам. Об этом заявил на брифинге советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, пишет УНН.

Цитата

"Вооруженные силы Украины и другие силы обороны продолжают оборонительную операцию по удержанию противника на следующих оперативных направлениях: Киев, Сумы, Чернигов, Харьков, Николаев, Запорожье", - сказал Арестович.

Детали

По словам Арестовича, враг пытается продвигаться в этих направлениях, но терпит потерь и ударов ракетных, артиллерийских войск и авиации ВСУ.

"Героически держится Николаев, Сумы, Чернигов, Харьков, Ахтырка. (Военные - ред.) наносят потери врагу и не дают продвигаться вперед. Темпы продвижения врага существенно замедлились и сейчас на отдельных направлениях, где они наступали, практически остановлены, а те силы, которые продолжают двигаться малыми силами, проводят предварительную разведку и не представляют существенной угрозы в тех городах, в которых они отмечают в своих информационных сообщениях", - рассказал Арестович.

Дополнение

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что российские оккупанты продолжают наступательную операцию, но темп продвижения их войск значительно замедлился.

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