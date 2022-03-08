В Харьковской области оккупанты высадили 120 десантников, часть разгромили, остальные - бежали в РФ - ОГА

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"Врагу не удалось реализовать запланированное и в Волчанском районе. Российский противник на 3 вертолетах высадил десантно-штурмовую группу. 120 человек хотели двигаться на город Харьков. Но наши теробороновцы и подразделения Cухопутных войск ВСУ уничтожили большую часть десанта прямо на месте. Остальные - бежали на территорию Белгородской области Российской Федерации", - поотломил Синегубов.

Детали

По словам главы ОГА, Вооруженные Силы крепко держат оборону Харькова. "Российский враг не делает даже попыток активного наступления, кроме отдельных обстрелов окраин города", - указал Синегубов.

"Как информирует Штаб обороны Харькова, сухопутная часть города полностью контролируется Вооруженными Силами Украины. Групп регулярных вражеских войск в городе нет, диверсионно-разведывательных групп также нет. Отдельных диверсантов быстро выявляем и ликвидируем. Как вот сегодня в 7 утра задержали женщину-разведчицу, которая собирала данные о военных объектах", - добавил он.

Дополнение

В Николаеве, Суммах, Чернигове, Харькове и Ахтырке украинские военные не дают продвигаться вперед российским оккупантам, о чем сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.