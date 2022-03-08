Если оккупанты зайдут в крупные города, они столкнутся с народным сопротивлением - Зеленский

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“Вопрос как долго мы сможем стоять? Многое зависит не только от нас. Мы будем стоять, и даже если они зайдут в наши большие города, они столкнутся с народным сопротивлением, с народной войной и никто не отдаст нашу независимость”, - заявил глава государства.

Детали

Зеленский подчеркнул, что украинцы готовы противостоять россиянам на протяжении всей своей жизни. Даже в тех городах, где есть российские оккупанты, они получили изрядный отпор от гражданского населения, которое не имело никакого оружия.

“Такая смелость, это нечто невиданное, а русские военные не имеют такой смелости. Проблема в том, что на одного украинского солдата у нас 10 российских солдат, а на один украинский танк, у нас 50 российских танков, но мы их уничтожаем, и эта пропасть сокращается”, - добавил Президент.

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В Харьковской области оккупанты высадили 120 десантников, часть из них сразу разгромили, остальные - бежали на территорию РФ.