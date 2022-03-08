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Окупанти планують перекинути тисячу “вагнерівців” у напрямку Києва для посилення угруповання військ

Окупанти планують перекинути тисячу “вагнерівців” у напрямку Києва для посилення угруповання військ

Київ • УНН

 • 112095 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Російські окупанти планують перекинути до тисячі бойовиків на напрямку Києва зі складу приватної військової компанії “Ліга” (колишня ПВК “Вагнер”) для посилення угруповання військ. Про це інформує Міністерство оборони України, пише УНН.

Деталі

Окрім цього, за наявною інформацією, з метою поповнення втрат, противник здійснює приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів. Також, з метою припинення відтоку особового складу, військовим керівництвом ЗС РФ прийнято рішення про заборону розірвання контрактів на проходження військової служби.

Зокрема, на Східному напрямку угруповання Об’єднаних сил веде оборонну операцію у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційного району. Триває кругова оборона Маріуполя.

На Північному та Західному напрямках продовжується ведення оборонної операції у Поліському, Волинському та Сіверському операційних районах.

Угруповання сил і засобів оборони м. Києва продовжує відбиття наступу та стримування противника, здійснює його ураження та стійке утримання оборонних рубежів навколо міста.

Визначеними силами Збройні Сили України продовжують оборону Чернігова.

На Півдні здійснюється прикриття морського узбережжя, ведеться оборона Миколаєва та прилеглих населених пунктів.

На інших напрямках проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та засобів повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття об’єктів критичної інфраструктури України та угруповань військ.

В порушення вимог Міжнародного гуманітарного права окупанти продовжують утримувати цивільне населення в якості заручників, пошкоджують цивільні будинки, грабують місцевих жителів, здійснюють диверсії на об’єктах цивільної інфраструктури, розміщують озброєння і військову техніку в густонаселених кварталах населених пунктів, викрадають автомобільну техніку та ведуть бойові дії у цивільному одязі.

Станом на цей час противник значно знизив темпи просування, його особовий склад деморалізований.

Додамо

Як заявив Президент України Володимир Зеленський, якщо окупантам вдасться зайти у великі міста України, їм не вдасться їх захопити, оскільки росіяни зіштовхнуться з народним опором та народною війною.

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