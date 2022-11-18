Оккупанты перемещают войска из Херсонского на Луганское направление – Генштаб

Детали

По имеющейся информации, в город Новоайдар в Луганской области зафиксировано перемещение отдельных подразделений российских оккупационных войск с Херсонского направления.

Также с целью наращивания инженерного оборудования оборонных рубежей в районе Михайловки на временно занятой территории Запорожской области для изготовления защитных конструкций оккупанты планируют использование мощностей предприятий в Пришибе Запорожской области.

Дополнение

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что бежавшие из Херсона российские войска начали окапываться в Мелитополе.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что россия, вероятно, попытается перебросить часть войск, выведенных из Херсона, в район Бахмута Донецкой области.