Оккупанты перемещают войска из Херсонского на Луганское направление – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Российские оккупанты перемещают свои войска с Херсонского на Луганское направление. Об этом сообщает Генеральный Штаб Вооруженных Сил, передает УНН.
Детали
По имеющейся информации, в город Новоайдар в Луганской области зафиксировано перемещение отдельных подразделений российских оккупационных войск с Херсонского направления.
Также с целью наращивания инженерного оборудования оборонных рубежей в районе Михайловки на временно занятой территории Запорожской области для изготовления защитных конструкций оккупанты планируют использование мощностей предприятий в Пришибе Запорожской области.
Дополнение
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что бежавшие из Херсона российские войска начали окапываться в Мелитополе.
Министерство обороны Великобритании сообщило, что россия, вероятно, попытается перебросить часть войск, выведенных из Херсона, в район Бахмута Донецкой области.