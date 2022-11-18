Окупанти переміщують війська з Херсонського на Луганський напрямок – Генштаб

Деталі

За наявною інформацією, в місто Новоайдар на Луганщині зафіксовано переміщення окремих підрозділів російських окупаційних військ з Херсонського напрямку.

Також з метою нарощення інженерного обладнання оборонних рубежів в районі Михайлівки, що на тимчасово зайнятій території Запорізької області, для виготовлення захисних конструкцій окупанти планують використання потужностей підприємств у Пришибі Запорізької області.

Доповнення

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські війська, які втекли з Херсона, почали окопуватися у Мелітополі.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що росія, ймовірно, спробує перекинути частину військ, виведених із Херсона, в район Бахмута на Донеччині.