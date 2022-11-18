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Окупанти переміщують війська з Херсонського на Луганський напрямок – Генштаб

Окупанти переміщують війська з Херсонського на Луганський напрямок – Генштаб

Київ • УНН

 • 354023 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Російські окупанти переміщують свої війська з Херсонського на Луганський напрямок. Про це інформує Генеральний Штаб Збройних Сил, передає УНН.

Деталі

За наявною інформацією, в місто Новоайдар на Луганщині зафіксовано переміщення окремих підрозділів російських окупаційних військ з Херсонського напрямку.

Також з метою нарощення інженерного обладнання оборонних рубежів в районі Михайлівки, що на тимчасово зайнятій території Запорізької області, для виготовлення захисних конструкцій окупанти планують використання потужностей підприємств у Пришибі Запорізької області.

Доповнення

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські війська, які втекли з Херсона, почали окопуватися у Мелітополі.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що росія, ймовірно, спробує перекинути частину військ, виведених із Херсона, в район Бахмута на Донеччині.

Українські Національні Новини

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