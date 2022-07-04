Оккупанты перебросили из Крыма 17 вагонов с боеприпасами в Херсонскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Российские захватчики переместили из временно оккупированного Крыма в Херсонскую область 17 вагонов с боеприпасами - на железнодорожную станцию "Каланчак", сообщили в Генштабе ВСУ, пишет УНН.
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"В рамках логистического обеспечения войск с временно оккупированного Крыма на железнодорожную станцию “Каланчак” (Мирное, Херсонская область) перемещено 17 вагонов с боеприпасами", - сообщили в Генштабе.
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Также отмечается, что на Южнобужском и Таврическом направлениях основные усилия агрессора сосредотачиваются на попытках возвращения утраченных позиций в районах населенных пунктов Ивановка, Потемкино и Мирное и недопущении проведения украинскими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях. Враг усовершенствует инженерное оборудование позиций в районе Нововоскресенского.
Кроме того, в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря у противника находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа “Калибр”.
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Враг угрожает ракетными атаками из воздуха и моря. В акватории в готовности к удару рашистские корабли с 28 "калибрами".