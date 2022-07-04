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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти перекинули з Криму 17 вагонів з боєприпасами на Херсонщину

Окупанти перекинули з Криму 17 вагонів з боєприпасами на Херсонщину

Київ • УНН

 • 179029 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Російські загарбники перемістили з тимчасово окупованого Криму на Херсонщину 17 вагонів з боєприпасами - на залізничну станцію "Каланчак", повідомили у Генштабі ЗСУ, пише УНН.

Цитата

"У рамках логістичного забезпечення військ з тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію “Каланчак” (Мирне, Херсонська область) переміщено 17 вагонів з боєприпасами", - повідомили у Генштабі.

Деталі

Також зазначається, що на Південнобузькому і Таврійському напрямках основні зусилля агресора зосереджуються на спробах повернення втрачених позицій у районах населених пунктів Іванівка, Потьомкине і Мирне та недопущенні проведення українськими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях. Ворог удосконалює інженерне обладнання позицій в районі Нововоскресенського.

Окрім того, у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря у противника перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

Доповнення

Ворог загрожує ракетними атаками з повітря і моря. В акваторії у готовності до удару рашистські кораблі з 28 "калібрами".

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