Окупанти перекинули з Криму 17 вагонів з боєприпасами на Херсонщину
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Російські загарбники перемістили з тимчасово окупованого Криму на Херсонщину 17 вагонів з боєприпасами - на залізничну станцію "Каланчак", повідомили у Генштабі ЗСУ, пише УНН.
Цитата
"У рамках логістичного забезпечення військ з тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію “Каланчак” (Мирне, Херсонська область) переміщено 17 вагонів з боєприпасами", - повідомили у Генштабі.
Деталі
Також зазначається, що на Південнобузькому і Таврійському напрямках основні зусилля агресора зосереджуються на спробах повернення втрачених позицій у районах населених пунктів Іванівка, Потьомкине і Мирне та недопущенні проведення українськими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях. Ворог удосконалює інженерне обладнання позицій в районі Нововоскресенського.
Окрім того, у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря у противника перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.
Доповнення
Ворог загрожує ракетними атаками з повітря і моря. В акваторії у готовності до удару рашистські кораблі з 28 "калібрами".