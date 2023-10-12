Оккупанты обстреливают Херсон: в городе раздаются взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Херсон под обстрелом оккупантов - в городе и пригороде прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
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«Российские войска обстреливают Херсон с временно оккупированного левого берега! В центре и пригороде прозвучало несколько взрывов. Информации о разрушениях и раненых уточняется», - сообщил Мрочко.
Напомним
Российские войска в ночь на 12 октября обстреляли Белозерку Херсонской области, два человека получили травмы, еще у одного мужчины – острая реакция на стресс.
Также российские войска ночью обстреляли жилой сектор Чернобаевки в Херсонской области, известно об одном погибшем.