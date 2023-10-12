Окупанти вночі обстріляли Білозерку на Херсонщині: троє постраждалих, під вогонь потрапив дитсадок
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Російські війська у ніч на 12 жовтня обстріляли Білозерку Херсонської області, двоє людей отримали травми, ще у одного чоловіка – гостра реакція на стрес. Про це у четвер повідомила Херсонська ОВА, пише УНН.
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«Після півночі окупанти вдарили по Білозерці. Травми отримали люди, які знаходилися в своїх домівках. Це чоловік 1974 року народження та жінка 1977 року народження», - йдеться у повідомленні у Telegram.
Зазначається, що постраждалих надали допомогу на місці. Також ще в одного чоловіка – гостра реакція на стрес.
Крім того, під ворожий вогонь у Білозерці потрапила будівля дитячого садка.
Доповнення
Російські війська у ніч на 12 жовтня обстріляли житловий сектор Чорнобаївки у Херсонській області, відомо про одного загиблого.
За добу росіяни випустили по Херсонській області 500 снарядів, поранені четверо людей.