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Окупанти вночі обстріляли Білозерку на Херсонщині: троє постраждалих, під вогонь потрапив дитсадок

Київ • УНН

 • 303690 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Російські війська у ніч на 12 жовтня обстріляли Білозерку Херсонської області, двоє людей отримали травми, ще у одного чоловіка – гостра реакція на стрес. Про це у четвер повідомила Херсонська ОВА, пише УНН.

Деталі

«Після півночі окупанти вдарили по Білозерці. Травми отримали люди, які знаходилися в своїх домівках. Це чоловік 1974 року народження та жінка 1977 року народження», - йдеться у повідомленні у Telegram.

Зазначається, що постраждалих надали допомогу на місці. Також ще в одного чоловіка – гостра реакція на стрес.

Крім того, під ворожий вогонь у Білозерці потрапила будівля дитячого садка.

Доповнення

Російські війська у ніч на 12 жовтня обстріляли житловий сектор Чорнобаївки у Херсонській області, відомо про одного загиблого.

За добу росіяни випустили по Херсонській області 500 снарядів, поранені четверо людей.

Українські Національні Новини

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