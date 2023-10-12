Оккупанты ночью обстреляли Белозерку на Херсонщине: трое пострадавших, под огонь попал детсад
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Российские войска в ночь на 12 октября обстреляли Белозерку Херсонской области, два человека получили травмы, еще у одного мужчины – острая реакция на стресс. Об этом в четверг сообщила Херсонская ОВА, пишет УНН.
Детали
«После полуночи оккупанты ударили по Белозерке. Травмы получили люди, которые находились в своих домах. Это мужчина 1974 года рождения и женщина 1977 года рождения», - говорится в сообщении в Telegram.
Отмечается, что пострадавшим оказали помощь на месте. Также еще у одного мужчины – острая реакция на стресс.
Кроме того, под вражеский огонь в Белозерке попало здание детского сада.
Дополнение
Российские войска в ночь на 12 октября обстреляли жилой сектор Чернобаевки в Херсонской области, известно об одном погибшем.
За сутки россияне выпустили по Херсонской области 500 снарядов, ранены четыре человека.