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Оккупанты ночью обстреляли Белозерку на Херсонщине: трое пострадавших, под огонь попал детсад

Киев • УНН

 • 303690 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Российские войска в ночь на 12 октября обстреляли Белозерку Херсонской области, два человека получили травмы, еще у одного мужчины – острая реакция на стресс. Об этом в четверг сообщила Херсонская ОВА, пишет УНН.

Детали

«После полуночи оккупанты ударили по Белозерке. Травмы получили люди, которые находились в своих домах. Это мужчина 1974 года рождения и женщина 1977 года рождения», - говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что пострадавшим оказали помощь на месте. Также еще у одного мужчины – острая реакция на стресс.

Кроме того, под вражеский огонь в Белозерке попало здание детского сада.

Дополнение

Российские войска в ночь на 12 октября обстреляли жилой сектор Чернобаевки в Херсонской области, известно об одном погибшем.

За сутки россияне выпустили по Херсонской области 500 снарядов, ранены четыре человека.

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