Окупанти обстрілюють Херсон: у місті лунають вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Херсон під обстрілом окупантів - у місті та передмісті пролунало кілька вибухів. Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.
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«Російські війська обстрілюють Херсон з тимчасово окупованого лівого берега! У центрі та передмісті пролунало кілька вибухів. Інформації про руйнування та поранених уточнюється», - повідомив Мрочко.
Нагадаємо
Російські війська у ніч на 12 жовтня обстріляли Білозерку Херсонської області, двоє людей отримали травми, ще у одного чоловіка – гостра реакція на стрес.
Також російські війська вночі обстріляли житловий сектор Чорнобаївки у Херсонській області, відомо про одного загиблого.