Окупанти обстрілюють Херсон: у місті лунають вибухи

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«Російські війська обстрілюють Херсон з тимчасово окупованого лівого берега! У центрі та передмісті пролунало кілька вибухів. Інформації про руйнування та поранених уточнюється», - повідомив Мрочко.

Нагадаємо

Російські війська у ніч на 12 жовтня обстріляли Білозерку Херсонської області, двоє людей отримали травми, ще у одного чоловіка – гостра реакція на стрес.

Також російські війська вночі обстріляли житловий сектор Чорнобаївки у Херсонській області, відомо про одного загиблого.