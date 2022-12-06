Оккупанты обстреляли Запорожье, повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Российские военные обстреляли Запорожье, повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома. Люди, по предварительным данным, не пострадали. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает УНН.
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"В очередной раз, ночью, российские террористы нанесли ракетный удар по пригороду областного центра. Одна из ракет попала по территории Степнянской территориальной общины. Повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома. Люди, по предварительной информации, не пострадали. Разрушенное отстроим! Главное берегите себя и своих родных!", - отметил он.
Напомним
Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщал об обстрелах в областном центре. От ракет пострадала промышленная инфраструктура.