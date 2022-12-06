Оккупанты обстреляли Запорожье, повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома

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"В очередной раз, ночью, российские террористы нанесли ракетный удар по пригороду областного центра. Одна из ракет попала по территории Степнянской территориальной общины. Повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома. Люди, по предварительной информации, не пострадали. Разрушенное отстроим! Главное берегите себя и своих родных!", - отметил он.

Напомним

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщал об обстрелах в областном центре. От ракет пострадала промышленная инфраструктура.