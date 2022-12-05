Нічні обстріли Запоріжжя: очільник ОВА показав фото попадання ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Очільник Запорізької ОВА (ОДА) Олександр Старух повідомив у своєму Telegram про обстріли в обласному центрі. Від ракет постраждала промислова інфраструктура, пише УНН.
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“Ворог продовжує тероризувати жителів обласного центру. Вночі завдано ракетні удари по промисловій інфраструктурі міста. За наявною інформацією люди неушкоджені. Рятувальні роботи продовжуються”, — написав Старух.
Нагадаємо
Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив про нічний обстріл міста. Під ворожий обстріл потрапили об’єкти промислової та енергетичної інфраструктури Запоріжжя