Нічні обстріли Запоріжжя: очільник ОВА показав фото попадання ракет

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“Ворог продовжує тероризувати жителів обласного центру. Вночі завдано ракетні удари по промисловій інфраструктурі міста. За наявною інформацією люди неушкоджені. Рятувальні роботи продовжуються”, — написав Старух.

Нагадаємо

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив про нічний обстріл міста. Під ворожий обстріл потрапили об’єкти промислової та енергетичної інфраструктури Запоріжжя