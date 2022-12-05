Ночные обстрелы Запорожья: глава ОВА показал фото попадания ракет

Цитата

“Враг продолжает терроризировать жителей областного центра. Ночью нанесены ракетные удары по промышленной инфраструктуре города. По имеющейся информации люди невредимы. Спасательные работы продолжаются”, — написал Старух.

Напомним

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил о ночном обстреле города. Во вражеский обстрел попали объекты промышленной и энергетической инфраструктуры Запорожья’