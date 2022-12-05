Ночные обстрелы Запорожья: глава ОВА показал фото попадания ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Глава Запорожской ОВА (ОДА) Александр Старух сообщил в своем Telegram об обстрелах в областном центре. От ракет пострадала промышленная инфраструктура, пишет УНН.
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“Враг продолжает терроризировать жителей областного центра. Ночью нанесены ракетные удары по промышленной инфраструктуре города. По имеющейся информации люди невредимы. Спасательные работы продолжаются”, — написал Старух.
Напомним
Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил о ночном обстреле города. Во вражеский обстрел попали объекты промышленной и энергетической инфраструктуры Запорожья’