Окупанти обстріляли Запоріжжя, пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Російські військові обстріляли Запоріжжя, пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Люди, за попередньою інформацією, не постраждали. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає УНН.
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"Вчергове, вночі, російські терористи завдали ракетного удару по передмістю обласного центру. Одна з ракет потрапила по території Степнянської територіальної громади. Пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Люди, за попередньою інформацією, не постраждали. Зруйноване відбудуємо! Головне бережіть себе та своїх рідних!", - зазначив він.
Нагадаємо
Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомляв про обстріли в обласному центрі. Від ракет постраждала промислова інфраструктура.