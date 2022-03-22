Оккупанты обстреляли из "Градов" населенные пункты вблизи Кривого Рога
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Российские оккупанты обстреляли из "Градов" село Малая Костромка и город Зеленодольск Днепропетровской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель совета обороны города - начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, пишет УНН.
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"Кривой Рог, за ночь 21 марта дважды из "Градов" были обстреляны село Малая Костромка и Зеленодольск. Последний раз в 5:20 утра. Разрушение жилых домов. По предварительным данным, жертв нет", - сообщил Вилкул.
Детали
Кроме того, он сообщил, что сегодня в 12:00 будет уже пятая электричка из Апостолового на Кривой Рог для того, чтобы все желающие жители смогли уехать.
Добавим
21 марта председатель Криворожской райгосадминистрации Евгений Ситниченко сообщал, что оккупанты обстреляли город Зеленодольск из "Градов", однако ВСУ полностью обезвредили склад боеприпасов и "Грады", которыми россияне совершали обстрелы.
Напомним
Возле Кривого Рога украинские военные взяли в плен уроженца Горловки, который воюет на стороне российских оккупантов.