Біля Кривого Рогу в полон взяли окупанта з Горлівки

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"Неподалік Кривого Рогу взято в полон одного орка. Уродженець Горлівки, має паспорт "ДНР". Деморалізований, голодний, просив їсти. Це все, що треба знати про "другу армію світу", - наголосив Лукашук.

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Вдень ворог з території Херсонської області обстріляв село у Криворізькому районі. Ніхто не постраждав, частково зруйнувалося приватне домоволодіння. Снаряд потрапив в комунікації, в селі зникло світло та газ, однак все вже відновили.

Ввечері окупанти обстріляли околиці Зеленодольска, ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Лукашук додав, що в цілому ситуація в Дніпропетровській області контрольована.

"Посилюємо позиції в Дніпропетровській області. ЗСУ, Нацгвардія, тероборона на місцях, всі на захисті спокою в області. Російських військових на нашій землі немає", - повідомив він.

Нагадаємо

У Краматорську російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси.