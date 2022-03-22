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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Біля Кривого Рогу в полон взяли окупанта з Горлівки

Біля Кривого Рогу в полон взяли окупанта з Горлівки

Київ • УНН

 • 160259 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Біля Кривого Рогу наші військові взяли в полон уродженця Горлівки, який воює на стороні російських окупантів. Про це заявив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

"Неподалік Кривого Рогу взято в полон одного орка. Уродженець Горлівки, має паспорт "ДНР". Деморалізований, голодний, просив їсти. Це все, що треба знати про "другу армію світу", - наголосив Лукашук.

Деталі

Вдень ворог з території Херсонської області обстріляв село у Криворізькому районі. Ніхто не постраждав, частково зруйнувалося приватне домоволодіння. Снаряд потрапив в комунікації, в селі зникло світло та газ, однак все вже відновили.

Ввечері окупанти обстріляли околиці Зеленодольска, ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Лукашук додав, що в цілому ситуація в Дніпропетровській області контрольована.

"Посилюємо позиції в Дніпропетровській області. ЗСУ, Нацгвардія, тероборона на місцях, всі на захисті спокою в області. Російських військових на нашій землі немає", - повідомив він.

Нагадаємо 

У Краматорську російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси.

Українські Національні Новини

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