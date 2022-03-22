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Возле Кривого Рога в плен взяли оккупанта из Горловки

Возле Кривого Рога в плен взяли оккупанта из Горловки

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Возле Кривого Рога наши военные взяли в плен уроженца Горловки, воюющего на стороне российских оккупантов. Об этом заявил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

"Недалеко от Кривого Рога взято в плен одного орка. Уроженец Горловки, имеет паспорт "ДНР". Деморализованный, голодный, просил есть. Это все, что надо знать о "второй армии мира", - подчеркнул Лукашук.

Детали

Днем враг с территории Херсонской области обстрелял село в Криворожском районе. Никто не пострадал, частично разрушилось частное домовладение. Снаряд попал в коммуникации, в селе пропал свет и газ, однако все уже восстановили.

Вечером оккупанты обстреляли окрестности Зеленодольска, никто из местных жителей не пострадал.

Лукашук добавил, что в целом ситуация в Днепропетровской области контролируемая.

"Усиливаем позиции в Днепропетровской области. ВСУ, Нацгвардия, тероборона на местах, все на защите спокойствия в области. Российских военных на нашей земле нет", - сообщил он.

Напомним

В Краматорске российские оккупанты применили фосфорные боеприпасы.

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