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Окупанти обстріляли з "Градів" населені пункти поблизу Кривого Рогу

Окупанти обстріляли з "Градів" населені пункти поблизу Кривого Рогу

Київ • УНН

 • 454848 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Російські окупанти обстріляли з "Градів" село Мала Костромка та місто Зеленодольськ на Дніпропетровщині. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова ради оборони міста – начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, пише УНН.

Цитата

"Кривий Ріг, за ніч 21 березня двічі з "Градів" було обстріляно село Мала Костромка та Зеленодольськ. Останній раз о 5:20 ранку. Руйнування житлових будинків. За попередніми даними, жертв немає", - повідомив Вілкул.

Деталі

Окрім того, він повідомив, що сьогодні о 12:00 буде вже п'ята електричка із Апостолового на Кривий Ріг для того, щоб всі охочі жителі змогли виїхати. 

Додамо

21 березня голова Криворізької райдержадміністрації Євген Ситниченко повідомляв, що окупанти обстріляли місто Зеленодольськ з "Градів", проте ЗСУ знешкодили повністю склад боєприпасів і "Гради", якими росіяни здійснювали обстріли.

Нагадаємо

Біля Кривого Рогу українські військові взяли в полон уродженця Горлівки, який воює на стороні російських окупантів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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