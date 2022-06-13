Оккупанты обстреляли Великописаревскую общину Сумской области: есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил об обстрелах Великописаревской общины в области. Об этом информирует УНН.
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"Последствия обстрелов Великописаревской общины. Ущерб и общее количество поврежденных домов устанавливаются", - говорится в сообщении.
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Вчера, в обед, на территорию Великописаревской общины вражеский беспилотник сбросил боеприпас (гранатометный выстрел).
В результате взрыва 2 человека ранены, один — погиб.
Напомним
Рашисты 45 раз в день обстреляли Сумскую область.