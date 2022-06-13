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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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Оккупанты обстреляли Великописаревскую общину Сумской области: есть погибшие

Оккупанты обстреляли Великописаревскую общину Сумской области: есть погибшие

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил об обстрелах Великописаревской общины в области. Об этом информирует УНН.

Цитата

"Последствия обстрелов Великописаревской общины. Ущерб и общее количество поврежденных домов устанавливаются", - говорится в сообщении.

Подробности

Вчера, в обед, на территорию Великописаревской общины вражеский беспилотник сбросил боеприпас (гранатометный выстрел).

В результате взрыва 2 человека ранены, один — погиб.

Напомним

Рашисты 45 раз в день обстреляли Сумскую область.

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