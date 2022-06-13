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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти обстріляли Великописарівську громаду Сумської області: є загиблі

Окупанти обстріляли Великописарівську громаду Сумської області: є загиблі

Київ • УНН

 • 123530 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив про обстріли Великописарівської громади в області. Про це інформує УНН.

Цитата

"Наслідки обстрілів Великописарівської громади. Збитки і загальна кількість пошкоджених будинків встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Учора, в обідню пору, на територію Великописарівської громади ворожий безпілотник скинув боєприпас (гранатометний постріл).

Внаслідок вибуху 2 людей поранені, одина — загинула.

Нагадаємо

Рашисти 45 разів за день обстріляли Сумську область.

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