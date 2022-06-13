Окупанти обстріляли Великописарівську громаду Сумської області: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив про обстріли Великописарівської громади в області. Про це інформує УНН.
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"Наслідки обстрілів Великописарівської громади. Збитки і загальна кількість пошкоджених будинків встановлюється", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Учора, в обідню пору, на територію Великописарівської громади ворожий безпілотник скинув боєприпас (гранатометний постріл).
Внаслідок вибуху 2 людей поранені, одина — загинула.
Нагадаємо
Рашисти 45 разів за день обстріляли Сумську область.