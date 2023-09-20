Оккупанты обстреляли Торецк: погибли четыре человека

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"От попадания средства поражения пострадал сам город и Северное. В Торецке в результате полученных телесных повреждений погибли 19-летняя девушка и 20-летний мужчина. Во время обстрела они находились в частном жилом доме. Еще два человека — 84-летняя мать и ее 60-летний сын получили ранения, несовместимые с жизнью, на одной из улиц Северного", — заявила Медведева.

Детали

Отмечается, что оккупанты применили 240-миллиметровую активно-реактивную мину 3Ф2 системы 2С4 "Тюльпан". Также в результате ударов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

По факту обстрела прокуратура открыла уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напоминаем

Нацполиция опубликовала фото последствий вражеских обстрелов по населенным пунктам Донецкой области. Отмечается, что враг атаковал из различных видов оружия, в частности танками, артиллерией и баллистикой. Есть пострадавшие и разрушения.