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Окупанти обстріляли Торецьк: загинули четверо людей

Окупанти обстріляли Торецьк: загинули четверо людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Ворожа армія обстріляла Торецьк на Донеччині та його околиці. Унаслідок чого четверо людей загинули. Про це Суспільне Донбас повідомила речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва, пише УНН.

Цитата

"Від влучання засобу ураження постраждало саме місто та Північне. У Торецьку внаслідок отриманих тілесних ушкоджень загинули 19-річна дівчина та 20-річний чоловік. Під час обстрілу вони перебували у приватному житловому будинку. Ще двоє людей — 84-річна мати та її 60-річний син отримали поранення, несумісні з життям, на одній з вулиць Північного", — заявила Мєдвєдєва.

Деталі 

Зазначається, що окупанти застосували 240-міліметровою активно-реактивною міною 3Ф2 системи 2С4 "Тюльпан". Також унаслідок ударів пошкоджені житлові будинки та господарські споруди.

За фактом обстрілу прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадуємо

Нацполіція опублікувала фото наслідків ворожих обстрілів по населеним пунктам Донецької області. Зазначається, що ворог атакував з різних видів зброї, зокрема танками, артилерію та балістикою. Є постраждалі та руйнування.

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