Поліцейські на Донеччині задокументували 31 ворожу атаку на цивільне населення
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Нацполіція опублікувала фото наслідків ворожих обстрілів по населеним пунктам Донецької області. Зазначається, що ворог атакував з різних видів зброї, зокрема танками, артилерію та балістикою. Є постраждалі та руйнування, передає УНН.
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Задокументовано 31 ворожу атаку на цивільне населення. Ворог атакував 12 населених пунктів. Внаслідок російських обстрілів 5 людей зазнали поранень. Армія рф застосувала ОТРК «Іскандер», ракету «Х-35», ЗРК «С-300», РСЗВ «Смерч», «Ураган», «Град», артилерію, танки.
Пошкоджено 50 цивільних об’єктів: 20 житлових будинків, дитячий садок, ліцей, школи, гуртожиток, будинок культури, фельдшерський пункт, господарчі споруди, гаражі, автомобілі, ЛЕП.
По селу Багатир російські війська вдарили трьома ракетами С-300 та з РСЗВ «Смерч» – поранили цивільну особу, зруйнували фермерське господарство, 6 приватних будинків.
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«Іскандерами» та крилатою ракетою Х-35 окупанти завдали удару по Петропавлівці Великоновосілківської громади. Поранень зазнали 4 людей. Пошкоджено 6 приватних будинків, фельдшерсько-акушерський пункт, будинок культури, господарську споруду, гаражі.
В селі Шахтарське під удар «Ураганів» потрапили три приватні оселі, ЛЕП.
П’ятьма ракетами С-300 росіяни поцілили по Слов’янську. Руйнувань зазнали навчальний корпус, гуртожиток, приватний будинок. Інформації про постраждалих не надходило.
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