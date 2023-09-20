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29 березня, 17:57 • 239873 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 311898 перегляди

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29 березня, 07:30 • 268557 перегляди

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28 березня, 18:00 • 202268 перегляди

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Поліцейські на Донеччині задокументували 31 ворожу атаку на цивільне населення

Поліцейські на Донеччині задокументували 31 ворожу атаку на цивільне населення

Київ • УНН

 • 133083 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Нацполіція опублікувала фото наслідків ворожих обстрілів по населеним пунктам Донецької області. Зазначається, що ворог атакував з різних видів зброї, зокрема танками, артилерію та балістикою. Є постраждалі та руйнування, передає УНН.

Деталі

Задокументовано 31 ворожу атаку на цивільне населення. Ворог атакував 12 населених пунктів. Внаслідок російських обстрілів 5 людей зазнали поранень. Армія рф застосувала ОТРК «Іскандер», ракету «Х-35», ЗРК «С-300», РСЗВ «Смерч», «Ураган», «Град», артилерію, танки.

Пошкоджено 50 цивільних об’єктів: 20 житлових будинків, дитячий садок, ліцей, школи, гуртожиток, будинок культури, фельдшерський пункт, господарчі споруди, гаражі, автомобілі, ЛЕП.

По селу Багатир російські війська вдарили трьома ракетами С-300 та з РСЗВ «Смерч» – поранили цивільну особу, зруйнували фермерське господарство, 6 приватних будинків.

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«Іскандерами» та крилатою ракетою Х-35 окупанти завдали удару по Петропавлівці Великоновосілківської громади. Поранень зазнали 4 людей. Пошкоджено 6 приватних будинків, фельдшерсько-акушерський пункт, будинок культури, господарську споруду, гаражі.

В селі Шахтарське під удар «Ураганів» потрапили три приватні оселі, ЛЕП.

П’ятьма ракетами С-300 росіяни поцілили по Слов’янську. Руйнувань зазнали навчальний корпус, гуртожиток, приватний будинок. Інформації про постраждалих не надходило.

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