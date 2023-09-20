Полицейские в Донецкой области задокументировали 31 вражескую атаку на гражданское население
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Нацполиция опубликовала фото последствий вражеских обстрелов по населенным пунктам Донецкой области. Отмечается, что враг атаковал из различных видов оружия, в частности танками, артиллерией и баллистикой. Есть пострадавшие и разрушения, передает УНН.
Детали
Задокументирована 31 вражеская атака на гражданское население. Враг атаковал 12 населенных пунктов. В результате российских обстрелов 5 человек получили ранения. Армия рф применила ОТРК «Искандер», ракету «Х-35», ЗРК «С-300», РСЗО «Смерч», «Ураган», «Град», артиллерию, танки.
Повреждено 50 гражданских объектов: 20 жилых домов, детский сад, лицей, школы, общежитие, дом культуры, фельдшерский пункт, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили, ЛЭП.
По селу Багатир российские войска ударили тремя ракетами С-300 и из РСЗО «Смерч» – ранили гражданское лицо, разрушили фермерское хозяйство, 6 частных домов.
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«Искандерами» и крылатой ракетой Х-35 оккупанты нанесли удар по Петропавловке Великоновоселковской громады. Ранения получили 4 человека. Повреждены 6 частных домов, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, хозяйственная постройка, гаражи.
В селе Шахтерское под удар «Ураганов» попали три частных дома, ЛЭП.
Пятью ракетами С-300 россияне попали по Славянску. Разрушениям подверглись учебный корпус, общежитие, частный дом. Информации о пострадавших не поступало.
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