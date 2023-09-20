Окупанти здійснили 13 невдалих спроб витіснити підрозділи України із займаних позицій в районі Мар’їнки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Російські окупанти протягом минулої доби здійснили 13 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій в районі Мар'їнки Донецької області. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі національного телемарафону, передає УНН.
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«Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Мар'їнському напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області, де протягом минуло доби ворог здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій», - сказав Ковальов.
За його словами, водночас на Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці.
Окрім того, Ковальов повідомив, що на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію. Завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.
«На Запорізькому напрямку атаки ворога в районах Малої Токмачки, Роботиного, Новоданилівки обернулись для окупантів значними втратами, як у живій силі, так й у техніці», - розповів Ковальов.
Доповнення
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