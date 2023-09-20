Оккупанты совершили 13 неудачных попыток вытеснить подразделения Украины с занимаемых позиций в районе Марьинки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки совершили 13 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций в районе Марьинки Донецкой области. Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире национального телемарафона, передает УНН.
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«Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Марьинском направлении. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где в течение минувших суток враг совершил 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций», - сказал Ковалев.
По его словам, в то же время на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике.
Кроме того, Ковалев сообщил, что на Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию. Наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага.
«На Запорожском направлении атаки врага в районах Малой Токмачки, Роботино, Новоданиловки обернулись для оккупантов значительными потерями, как в живой силе, так и в технике», - рассказал Ковалев.
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