Оккупанты совершили 13 неудачных попыток вытеснить подразделения Украины с занимаемых позиций в районе Марьинки

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«Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Марьинском направлении. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где в течение минувших суток враг совершил 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций», - сказал Ковалев.

По его словам, в то же время на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике.

Кроме того, Ковалев сообщил, что на Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию. Наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага.

«На Запорожском направлении атаки врага в районах Малой Токмачки, Роботино, Новоданиловки обернулись для оккупантов значительными потерями, как в живой силе, так и в технике», - рассказал Ковалев.

Дополнение

Украинские военные на Бахмутском направлении отбили атаки россиян в районе Ягодного.