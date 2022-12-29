Оккупанты обстреляли приграничья Сумщины и Черниговщины

Детали

Известно, что враг обстрелял 5 громад на Сумщине и 2 на Черниговщине. Рашисты “накрывали” с применением БПЛА, крупнокалиберного оружия, минометов и ствольной артиллерии.

Обстрелы вели из района российских населенных пунктов новые юрковичи, зерновое, теткино, заря, зноб и белая березка. К счастью, обошлось без жертв.

Дополнение

Во время утренней атаки над Сумщиной сбили две российские ракеты.