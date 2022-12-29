Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини

Деталі

Так, відомо, що ворог обстріляв 5 громад на Сумщині та 2 на Чернігівщині. Рашисти “накривали” із застосуванням БПЛА, великокаліберної зброї, мінометів та ствольної артилерії.

Обстріли вели з району російських населених пунктів нові юрковичі, зернове, тьоткіно, заря, зноб та біла берізка. На щастя обійшлося без жертв.

Доповнення

Під час ранкової атаки над Сумщиною збили дві російські ракети.