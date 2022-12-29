Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Російські окупанти знову обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини. Про це інформує Держприкордонна служба, передає УНН.
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Так, відомо, що ворог обстріляв 5 громад на Сумщині та 2 на Чернігівщині. Рашисти “накривали” із застосуванням БПЛА, великокаліберної зброї, мінометів та ствольної артилерії.
Обстріли вели з району російських населених пунктів нові юрковичі, зернове, тьоткіно, заря, зноб та біла берізка. На щастя обійшлося без жертв.
Доповнення
Під час ранкової атаки над Сумщиною збили дві російські ракети.