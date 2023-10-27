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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 12 раз: прозвучало 70 взрывов

Киев • УНН

 • 60548 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В течение пятницы россияне совершили 12 обстрелов приграничья. Зафиксировано 70 взрывов в пяти общинах. Об этом сообщила Сумская ОГА, пишет УНН.

Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 12 раз: прозвучало 70 взрывов

Детали 

Обстрелам подверглись Эсманская, Великописаревская, Середино-Будская, Миропольская и Зноб-Новгородская громады. 

  • Эсманская громада: враг бил из минометов (7 взрывов). 
  • Великописаревская громада: с территории рф осуществлены артобстрелы (33 взрыва), обстрел из миномета (18 взрывов) и из СПГ (4 взрыва).  
  • Середино-Будская громада: зафиксировано 2 взрыва из миномета. 
  • Миропольская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады. 
  • Зноб-Новгородская громада: был минометный обстрел (1 взрыв).

Напомним

Российские войска в ночь на 27 октября ударили по Сумской области из ствольной артиллерии.

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